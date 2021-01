Arona conferisce la cittadinanza onoraria a Sami Modiano

Sarà conferita a Sami Modiano la cittadinanza onorario aronese. Il 5 gennaio infatti è pervenuta al comune di Arona, da parte delle Consulta Provinciale degli Studenti di Novara, di cui fanno parte anche rappresentanti dell’Istituto Fermi di Arona, la proposta di conferire la “cittadinanza onoraria” a Modiano, uno dei pochissimi bambini che uscirono vivi dal campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e che dal 2005 si dedica a far conoscere la sua terribile esperienza ai ragazzi delle scuole medie e superiori.

La storia di Modiano

Nel 1938, a seguito della promulgazione delle leggi raziali, a Modiano, che all’epoca aveva solo 8 anni, venne impedito, così come a tutti i bambini di origine ebraica, di proseguire gli studi e all’età di 14 anni, venne internato insieme al padre nel campo nazista di Birkenau dove rischiò più volte la vita in condizioni atroci e dove perse tutti i membri della sua famiglia. L’Assessore alla Cultura e Istruzione Chiara Autunno spiega: <Come maggioranza abbiamo accolto subito la proposta della Consulta presentandola e approvandola all’unanimità nella seduta di consiglio comunale tenutasi il 7 gennaio; l’onorificenza verrà consegnata a Sami Modiano, non appena possibile, con la seguente motivazione presentata dai ragazzi stessi. Modiano, conosciuto dai ragazzi durante i Viaggi della Memoria organizzati dal Ministero dell’Istruzione, sopravvissuto al Campo di Concentramento di Auschwitz-Birkenau è per i Giovani Testimonianza dell’Importanza della Legalità, del Valore del Rispetto per la Vita Umana, Esempio di Resilienza e di Fede in un Futuro migliore, esempio ancor più significativo nel difficile e delicato momento storico-sociale creato dal Covid 19. La cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto all’anagrafe del Comune si è particolarmente distinto in azioni di alto valore a vantaggio della collettività o della Nazione cosa che Modiano, da anni, continua a svolgere con il suo impegno verso i giovani>.