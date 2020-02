Arona controlli alla “movida”: 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza

Bilancio dei controlli alla “movida” Aronese da parte dei Carabinieri: numerose persone identificate, sei denunciati.

Arona controlli alla “movida”

Nel corso della notte di sabato 22 su domenica 23 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Arona hanno effettuato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato, in particolare, alla prevenzione degli eccessi della cosiddetta “movida” che interessa la città durante il fine settimana.

In tale quadro, nel solo territorio del comune di Arona, le diverse pattuglie impiegate hanno così eseguito controlli presso diversi locali pubblici, identificando nel giro di poche ore 120 persone (per la gran parte giovani e giovanissimi) e fermando 53 veicoli.

Nel corso dei diversi controlli sono state denunciate in stato di libertà quattro persone, tutte residenti in Provincia di Novara, rispettivamente classe 1963, 1986, 1994 e 1980, per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre un altro cittadino residente in zona, classe 1977, è stato invece segnalato alla competente Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 poiché

trovato in possesso di un modico quantitativo di cocaina “per uso personale”.