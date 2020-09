Arona controlli in corso per beccare i “furbetti” dello scarico

Lavori in corso nelle fognature aronesi per scovare chi ancora scarica a lago.

Uno scarico otturato

Ad aggiornare sulla situazione il sindaco Alberto Gusmeroli: <Prosegue la nostra battaglia di civiltà contro gli scarichi fognari abusivi. Un’attivita che doveva iniziare a marzo ed è stata rinviata. Abbiamo controllato tre condomini in via Monte Grappa, risultati tutti in regola e chiesto invece di pulire a Acque Novara Vco uno scarico completamente otturato. Andiamo avanti nei controlli per tutto il percorso del Rio San Luigi>.