Arona da lunedì stop alle vaccinazioni a Mercurago: apre il Palagreen

Da lunedì 22 pomeriggio termineranno le vaccinazioni presso l’oratorio S. Giorgio di Mercurago e si aprirà un nuovo centro vaccinale ad Arone Via monte Zeda angolo Via Monte Rosa, denominato Palagreen (alle scuole medie Giovanni XXIII).

Spazi più ampi

“Vista l’ampiezza e l’agibilità del nuovo centro – comunica il sindaco di Oleggio Castello MAro Cairo a mezzo facebook – potremo aumentare, in base alle disponibilità dei vaccini, il numero di somministrazioni. Purtroppo un’epidemia di informazioni sbagliate ha prodotto una serie di decisioni sbagliate dei Governi europei e preoccupazione nella popolazione.

Dopo il via libera dell’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) oggi pomeriggio riprenderanno le somministrazioni del vaccino ASTRA ZENECA, per il quale si è giunti alla conclusione che è “sicuro ed efficace ed i suoi benefici e la protezione delle persone dal COVID 19 superano i possibili rischi”. Si continueranno comunque a studiare i casi anomali di trombosi che dovessero verificarsi.

Purtroppo, questo stop ha portato in Italia alla perdita di circa 200.000 somministrazioni, per cui ci vorranno almeno 2 settimane per recuperarle. Attualmente sono in fase di pre-adesione i soggetti 70/79 anni con una procedura da seguire personalmente sul portale della regione Piemonte“.