Arona da oggi attivo l’aiuto per chi ha animali domestici. A spiegare l’iniziativa il vicesindaco Federico Monti.

Aiuti ai padroni degli animali

Il Comune di Arona, in collaborazione con l’associazione “AMICI DEI GATTI ONLUS, attiva a partire da oggi sabato 6 aprile un servizio di assistenza per le persone che hanno difficoltà a far uscire i propri cani per lo sgambo giornaliero, approvvigionamento cibo e farmaci per gli animali.

Le richieste dovranno pervenire al COC di Arona 331 5359209 oppure via mail cocarona@libero.it

Sarà possibile aderire a questa iniziativa prestando servizio di volontariato, le adesioni dovranno pervenire via mail a cocarona@libero.it