Arona dedica una rotonda ai caduti dei Vigili del fuoco

Arona dedica la rotonda tra le vie Roma e Matteotti e corso Liberazione al ricordo dei caduti dei Vigili del fuoco.

Arona dedica una rotonda agli eroi dei pompieri

Si è tenuta questa mattina la cerimonia ufficiale con la quale Arona ha dedicato una rotonda al ricordo dei caduti dei Vigili del fuoco. L’intitolazione ai Caduti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha riguardato la rotonda posta tra le vie Roma e Matteotti e corso Liberazione. ” A ottobre del 2017 – dice il vigile del fuoco Gianpiero Ferretti, responsabile del Conapo di Arona – abbiamo inviato una lettera di richiesta d’intitolazione di una via, piazza o rotonda ai nostri caduti. Il sindaco Gusmeroli ha subito dimostrato entusiasmo e grande partecipazione e ad appena 2 anni e pochi mesi dalla nostra richiesta si è arrivati allo splendido risultato di oggi dove tanti vigili del fuoco hanno ricordato i loro caduti. Oggi è stata una giornata molto emozionante era presente sia il nostro comandante provinciale Ciro Bolognese, che il Vicedirettore Antincendio Pietro Viola del comando di Alessandria, ambedue hanno ricordato in particolare gli ultimi 3 caduti del Corpo Nazionale, Antonio Marco e Matteo sempre vivi nei nostri Cuori”.

Il discorso del sindaco Gusmeroli

“Essere un soccorritore – ha detto il primo cittadino di fronte ai presenti – significa operare in squadra e per la squadra al fine di raggiungere un obiettivo e portare, sempre, a casa la pelle! A volte, però, succede che la morte ha la meglio sulla vita e uno o più membri di quella squadra vengono a mancare durante l’espletamento della loro missione istituzionale, lasciandosi dietro un vuoto incolmabile. Questa perdita lacera per sempre mogli, mariti, figli, parenti, amici, colleghi e l’intera comunità. Anche se cerchiamo di riempire questo vuoto con delle spiegazioni retoriche, nulla potrà mai riportarci indietro questi compagni di vita che ci sono stati strappati via. L’unica consolazione che ci resta risiede nel vivido ricordo impresso nelle menti di chi ha condiviso con loro istanti felici, momenti unici o semplicemente un’uscita in intervento con la nostra amata divisa da Vigile del Fuoco ad aiutare chi è in difficoltà. Questa rotonda è dedicata a tutti coloro che non sono più al nostro fianco sull’autobotte, ma che rimarranno componenti della grande famiglia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.