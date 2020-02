Arona demolita la ex piscina: arriverà una sala polivalente

Arona demolita la ex piscina della Giovanni XXIII: arriverà una sala polivalente

Le scuole in città sono rimaste chiuse in settimana a causa del Coronavirus e ciò ha consentito un’accelerata dei lavori per la realizzazione della nuova sala polivalente alle scuole medie. <Abbiamo approfittato della chiusura delle scuole per procedere alla demolizione della ex piscina abbandonata da 30 anni – fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli – Una delle tante promesse elettorali che sta diventando realtà. Fra quattro mesi infatti avremo una sala musica per la scuola, la sala riunioni sempre per la scuola, la sala per eventi delle Associazioni sino a 199 posti, una nuova palestrina, la sala da ballo per il centro incontro anziani e tanto altro ancora>.