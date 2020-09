Arona dice addio all’ex consigliera Mara Cavalli

Arona dice addio a Mara Cavalli, ex consigliera comunale e volontaria di Arte ad Arona e Consulta femminile aronese.

Arona in lutto per Mara Cavalli

Ha lottato fino all’ultimo contro la malattia che da qualche tempo non le dava tregua. Sul suo profilo Facebook, pochi giorni prima di andarsene per sempre scriveva: “Oggi il 29esimo giorno in ospedale. Anche oggi un pezzetto di paradiso guadagnato. Sacro cuore di Gesù pensaci tu”. In tanti, tra gli amici, i conoscenti e le persone che avevano imparato ad amarla, le hanno augurato ogni bene, rivolgendole parole di speranza e confidando in una pronta guarigione. Ma purtroppo alla fine Mara Cavalli non ce l’ha fatta. E’ scomparsa a 69 anni, lasciando un grande vuoto in tutta Arona.

Una donna molto attiva nella politica e nelle associazioni

I funerali sono stati celebrati il 18 agosto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, il feretro è stato poi tumulato al cimitero di Mercurago. 69 anni, amministratrice di condomini, Mara Cavalli era molto conosciuta in città soprattutto per il suo impegno nel mondo del sociale, nella politica e nell’associazionismo locale. Era stata presente in Consiglio comunale già durante il primo mandato del sindaco Alberto Gusmeroli, militando nella sua lista. Poi nel 2012 la svolta, con l’uscita dal gruppo che sosteneva il primo cittadino e l’ingresso nel gruppo misto con Agostino Di Natale. Nel 2015 la sua avventura politica era quindi proseguita con la candidatura nella lista di Antonio Muscarà. Ma la sua è stata una figura legata in modo importante anche al mondo del sociale, nella Consulta femminile aronese, e all’arte.