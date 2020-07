Arona divieto di balneazione al Lido

Ieri giovedì 16 luglio, è stata emessa un’ordinanza sindacale del Comune di Arona (n.63 del 16.7.2020) dove annuncia un provvedimento di divieto di balneazione al Lido.

Il provvedimento

L’atto si è reso necessario in seguito alle rilevazioni di ARPA Piemonte che ha riscontrato valori superiori ai limiti previsti dalla normativa, sia per il parametro Escherichia Coli (1100 MPN/100) che per il parametro Enterococchi intestinali(610 MPN/100 ml). E’ la terza volta quest’anno. Le due precedenti erano rientrate alla prova d’appello entro le 72 ore.