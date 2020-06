Arona ecco tutte le scadenze delle tasse comunali

Imu e Tari, negli anni scorsi, scadevano al 16 giugno. Causa covid sono state prorogate.

Tasse ad Arona

La Tassa rifiuti è stata rinviata a settembre e divisa in 4 rate: 16/9 – 16/11 – 16/01/2021- 16/03/2021

La tariffa è esattamente pari a quella del 2016 ridotta del 6% quindi per il quarto anno senza aumenti.

“Le famiglie in di possono, contattando i servizi sociali, vedersi ridotta in tutto o in parte la Tassa rifiuti – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli – Per tutte le attività economiche: (artigiani, commercianti, Pmi e professionisti) la tariffa sopra descritta è stato ridotta di un ulteriore 15%.

Imu

Per l’Imu la scadenza della prima rata è stata rinviata dal 16 giugno al 16 settembre ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D il cui gettito va allo Stato.