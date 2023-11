Arona fermati "topi d'appartamento": per tre cittadini sudamericani sono scattate le manette

Nel corso della giornata del 21 novembre 2023 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arona, in collaborazione con il personale della Stazione Carabinieri di Romagnano Sesia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre cittadini sudamericani presunti autori di una serie di furti in abitazione commessi negli ultimi tempi in questa provincia ed in quella di Milano.

I fatti

I tre venivano bloccati mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura intestata a terze persone, priva di assicurazione e della relativa revisione. Dall’ispezione del veicolo emergeva che nel vano portabagagli erano riposte alcune valigie e uno zaino all’interno dei quali veniva rinvenuta diversa refurtiva, attrezzi da scasso ed apparati ricetrasmittenti. Tutto il materiale e la refurtiva venivano sequestrati e per i tre sudamericani, già con precedenti specifici, scattava il fermo per indiziato di delitto e su disposizione del pubblico ministero venivano condotti presso il carcere di Novara.

In data 23 novembre i provvedimenti sono stati convalidati ed è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per tutti e tre, in attesa della celebrazione del processo.