Arona gli Amici del Fermi salutano la dirigente Verzoletto

Il grazie degli Amici del Fermi alla Dirigente scolastica Prof.ssa Marina Verzoletto e l’augurio di buon lavoro alla nuova Dirigente Prof.ssa Marta Bollini.

Marino Verzoletto lascia

“Un grazie commosso alla nostra Dirigente Prof.ssa Marina Verzoletto che dal primo settembre ha iniziato una nuova avventura all’ I.I.S. Pascal di Romentino.

In questi anni ci ha accompagnato con simpatia e stima, condividendo lo spirito dell’associazione e incoraggiandoci ad ampliare le nostre iniziative.

In lei abbiamo trovato una persona sensibile alle situazioni di difficoltà che abbiamo cercato di sostenere con la nostra attività.

Ci mancherà moltissimo, ma sappiamo che porterà la Sua competenza e la Sua professionalità nella comunità scolastica dell’Istituto Pascal e che per noi sarà sempre un punto di riferimento a cui rivolgerci per avere preziosi consigli.

Alla nostra nuova Dirigente Prof.ssa Marta Bollini, auguriamo buon lavoro e fin d’ora ci mettiamo a disposizione per collaborare al buon andamento della scuola”.

La Presidente dell’Associazione Amici dell’Istituto “Enrico Fermi”

Sabrina Trotti