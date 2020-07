Arona il mistero del braccio di San Carlo: dov’è finito?

Il Sancarlino di corso Cavour ha perso un braccio. E <perso> è proprio la parola giusta.

Sancarlino di corso Cavour

E’ stata notata negli ultimi giorni, complice un post su facebook, l’amputazione di un arto della nota statua in centro ma si parla di un fatto accaduto già da diverse settimane. Il manufatto è senza braccio e a terra non c’è. Che sia caduto da solo o che sia stato danneggiato fatto sta che l’arto è stato portato via. La statua lignea è una copia di quella originale, conservata in Comune e datata 1630, che raffigura il Santo benedicente. <Stiamo visionando le telecamere per capire cosa sia successo. Comunque sarà sistemata> ha commentato il sindaco Alberto Gusmeroli.