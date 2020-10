Arona in arrivo una nuova spiaggia in corso Europa

Nuove luci a led e nuovissima spiaggia pubblica per la zona di Corso Europa.

Novità

Settimana di riunioni per l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Alberto Gusmeroli per programmare i lavori che interesseranno l’area del lido ma anche viale Baracca. <Sono iniziati nella zona del lido in Corso Europa i lavori della nuova illuminazione a Led ed è stata chiusa la gara della nuova illuminazione ai giardini pubblici che finalmente toglierà dall’oscurità in zona. In settimana arriverà finalmente l’autorizzazione Anas per la rotonda di viale Baracca che inizieremo in Primavera e faremo il sopralluogo con il progettista per la realizzazione dello skatepark che verrà realizzato con la rotonda di viale Baracca nella parte bassa dove una volta c’era il distributore di benzina>. Gusmeroli è poi al lavoro per la variazione di bilancio che permetterà di finanziare già nel 2020 due lavori importanti che verranno realizzati nel 2021 in primavera: l’ampliamento della spiaggia delle Rocchette sino al Cit Bar e i lavori per rendere balneabile il laterale sud della punta Vevera in corrispondenza con la spiaggetta davanti alle panchine cyclette <cosa che ci permetterebbe di mettere un servizio Comunale di bagnini e avere una nuova spiaggia libera e sicura ad Arona> conclude l’assessore.