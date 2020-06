Arona in lutto per il presidente dell’Auser

Arona in lutto per Giuseppe Andreoni, storico presidente dell’Auser cittadina.

Arona in lutto per Andreoni

Con la morte di Giuseppe Andreoni, presidente di Auser Arona, mancato all’età di 79 anni nella serata di venerdì 5 giugno nella quiete della sua abitazione, la comunità perde una delle sue colonne portanti. Milanese di origine, aveva lavorato come contabile per la ditta di abbigliamento Petros. Trasferitosi poi a Paruzzaro, aveva qui aperto un negozio nello stesso settore. Sempre attivo nel mondo del volontariato, dopo il pensionamento per 5-6 anni aveva tenuto le redini dell’associazione Ambulanza del Vergante, per entrare poi una decina di anni fa, in qualità di presidente, nella sezione aronese di Auser, alla cui crescita ha contribuito in modo significativo.

Il ricordo del suo vice

Lo ricorda con affetto il vice presidente dell’associazione, Antonio Rondinella, che da sette anni era al suo fianco in Auser. “Ha contribuito ad aumentare il nostro parco auto che ad oggi conta due Doblò, idonei anche a caricare le carrozzelle e 4 auto con cui accompagniamo gli anziani, i disabili, i dializzati, i pazienti oncologici e tutti coloro che necessitano del nostro servizio. Sempre gentile e disponibile con tutti, era tuttavia un uomo dalla forte personalità che si dava un gran da fare e che a volte era difficile consigliare perché aveva già tutto pianificato in testa, grazie alle grandi capacità gestionali che forse gli derivavano dal suo passato in azienda. Proprio per questo ora ci sentiamo un po’ spaesati e privati della sua indubbia esperienza, ma sicuramente grazie al suo esempio ce la faremo a continuare ciò che lui ha iniziato”.