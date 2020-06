Arona in lutto per l’organizzatore del Rally delle Valli Ossolane

Arona in lutto per Donato Cataldo. Era l’organizzatore del Rally delle Valli Ossolane e l’ideatore del Vallino.

Arona in lutto per Cataldo

Si è spento nella serata di martedì 2 giugno nella sua casa di Premosello Chiovenda Donato Cataldo, aveva 81 anni. La sua scomparsa ha emozionato e commosso chi lo conosceva e nei commenti alla notizia che si è diffusa velocemente sui social sono stati in molti quelli che lo hanno voluto salutare un’ultima volta. Donato, che tanti ricordano come “Cicci”, soprannome affettuoso datogli in famiglia, è stata una persona che sapeva esserci e, con grande cuore, sapeva dare una mano a tutti senza far mancare un sorriso. Nato e cresciuto ad Arona, nominato Cavaliere della Repubblica, la sua grande passione è sempre stata lo sport, tanto che da ragazzo aveva giocato nella squadra di pallanuoto della città, i cui allenamenti si svolgevano, allora, nella piscina di Villa Zuccoli.

Un appassionato di auto e della velocità

E nei suoi racconti non mancava di ricordare quando nel 1961 aveva partecipato alla trasmissione Rai “Campanile Sera” che proponeva sfide tra comuni italiani. Insieme ad altri sportivi aronesi Donato Cataldo ha portato Arona sul piccolo schermo, raggiungendo anche alcune vittorie. Lo sport lo ha accompagnato sempre, tanto che ad un certo punto è diventato insegnante di educazione fisica prima al Collegio Rosmini e dopo all’Einaudi di Domodossola. D’estate si trasferiva a Santa Maria Maggiore, dove molti lo ricordano sui campi da tennis. Ma tra i numerosi interessi, ce n’era uno in particolare che Donato ha saputo coltivare sempre: quello per le macchine e in particolare per quelle veloci. Nel mondo del rally è stato per anni un punto di riferimento. Organizzatore per oltre 25 anni del Rally delle Valli Ossolane, Donato Cataldo ha ideato il rally del Vallino. Una passione che ha saputo trasmettere anche a suo figlio, Emilio, che con orgoglio accompagnava ed assisteva durante le competizioni a cui partecipava come pilota.