Arona in lutto per Raffaella Sinigaglia: aveva 57 anni

Arona in lutto per la scomparsa di Raffaella Sinigaglia. La donna, molto conosciuta in città, aveva 57 anni.

Arona in lutto per Raffaella

Ha lasciato in molti sorpresi la notizia della scomparsa di Raffaella Sinigaglia, avvenuta la scorsa settimana. La donna, aronese doc, aveva solo 57 anni ed era molto conosciuta in tutta la città. Non era raro vederla passeggiare alla mattina per le strade di Arona, la città che ha sempre amato con tutto il cuore. “Dopo gli studi nel campo della Ragioneria – dice il fratello Alberto – per un po’ ha studiato Giurisprudenza. E’ sempre stata una donna molto solitaria, ma era molto legata alla sua famiglia, per quale si occupava anche di qualche lavoro di amministrazione. Era una donna semplice, introversa e molto altruista. A casa si occupava con amore del suo cane e del suo gatto, ma fuori dalle mura della sua abitazione non mancava di far sentire il suo affetto a me, a mia moglie Joanna e ai nostri figli Elisa, Mattia e Dawid. I suoi nipoti erano la sua gioia più grande, soprattutto da quando i nostri genitori sono scomparsi”.

Nel 2016 la dedica di una panchina alla memoria dei suoi genitori

E proprio alla memoria dei genitori, Carla Dollaro e Cesare Gianni Sinigaglia, la donna aveva dedicato una delle nuove panchine della piazza dell’orologio, inaugurata nel 2016. “Donare una panchina a loro nome – aveva spiegato in quell’occasione la donna – oltre ad essere un regalo per la città, è anche un modo quando verrò qui per sentirli più vicini a me”.