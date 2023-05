Arona incidente in via Verbano: scontro auto moto

Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta alle ore 16 circa per un incidente stradale in Via Verbano ad Arona di fronte all'hotel Concorde.

I fatti

Arrivata sul posto la squadra si è trovata di fronte ad un sinistro tra una vettura e una motocicletta. Mentre la Croce rossa soccorreva il motociclista il personale dei vigili del fuoco grazie all'utilizzo di una centralina oleodinamica apriva l'autovettura per estrarre un'occupante dalla macchina.

Sul posto anche i carabinieri di Arona e la polizia locale.