Arona incidente record: centra 7 auto e un’ambulanza

Arona incidente da record nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 aprile 2021.

L’incidente

Attorno alle 17, all’ingresso delle scuole medie di via Monte Rosa, un parapiglia di auto ha sconvolto la tranquillità della zona. Una macchina infatti, con al volante una donna, ne ha centrate altre sette. Ma non solo: ha anche colpito un’ambulanza lì parcheggiata in quanto fuori dal Palagreen, punto vaccinale aronese.

Sul posto, oltre al personale del 118 già presente, anche i carabinieri di Arona per accertare la dinamica della carambola.