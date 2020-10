Arona “invito” a non fumare nei parchi giochi: “Altrimenti metteremo un divieto”

Arona “invito” a non fumare, attraverso un cartello, nei parchi giochi: “Altrimenti metteremo un divieto”.

Parchi giochi cittadini

“Avevamo già messo dei cartelli in cui i “bambini invitavano gli adulti a non fumare”, ora la polizia locale metterà Mafalda in tutti i parchi giochi, vediamo se Lei riesce a far smettere di fumare gli adulti che accompagnano i piccoli nelle aree gioco, a tutela della loro salute”. Così il sindaco Federico Monti.

“Grazie agli agenti Chiara Favero e Morena Pavanello per la realizzazione che ricorda Quino, il padre di Mafalda, mancato alla vita il 30 settembre 2020.

Se non ci riuscirà Mafalda metteremo un vero e proprio divieto: ma siamo sicuri che non sarà necessario”.