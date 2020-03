Arona la messa del Santo Patrono trasmessa da BluRadio venerdì 13.

Arona messa via streaming

BluRadio, venerdì 13 marzo in occasione del Tredicino, Festa Patronale di Arona, alle ore 18 trasmetterà in diretta sulle sue frequenze e via Streaming, la Santa Messa, Presieduta da Don Claudio Leonardi Vicario Episcopale. Il cambio di programmazione, per consentire a tutti, di seguire la funzione religiosa, a causa delle restrizioni imposte dall’Emergenza Coronavirus.

Frequenza –> 102.200