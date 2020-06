Arona la nuova spiaggia delle Rocchette pronta fra dieci giorni

Piogge e lavori hanno rallentato l’ultimazione dell’opera.

Spiaggia delle Rocchette

E’ il vicesindaco Federico Monti ad aggiornare sulla situazione della “nuova” spiaggia delle Rocchette: “Se tutto fosse filato liscio oggi avremmo già inaugurato la spiaggia, ma questo 2020 non ci ha risparmiato nulla. Un mese di piogge incessanti che hanno provocato un innalzamento del lago fino a coprire totalmente la spiaggia, e questo fatto ha interrotto i lavori che erano già a buon punto. Successivamente Acque Novara Vco ha dovuto sostituire 50 metri di tubo della linea fognaria sotto la strada di accesso alla spiaggia e ovviamente non si poteva accedere alla spiaggia per ultimare i lavori.

Poi si è rimesso a piovere. Ora con il sole la ditta in dieci giorni ci consegnerà la spiaggia pronta per l’uso: ci saranno due bagnini che si alterneranno per la sorveglianza dei bagnanti”.