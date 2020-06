Arona la scala della ferrovia diventa “la scalinata dei libri”

Un’idea innovativa per abbellire un luogo nascosto e mai valorizzato aronese ma anche per lanciare la nuova biblioteca pronta per agosto.

La scalinata dei libri

“Sono anni che volevamo riqualificare e dare evidenza alla scalinata della passerella – racconta l’assessore Chiara Autunno – L’abbiamo quindi tutta ripulita con idropulitrice. Poi ci siamo confrontati io, il sindaco e Monia Mazza con l’aiuto di Tomato studio sulla realizzazione e abbiamo scelto insieme i titoli dei libri. Grazie all’Associazione 2020 siamo passati alla realizzazione effettiva, i pannelli sono poi stati stampati da Arona grafica e pagata la realizzazione grazie a tre sponsor Commerciale San Martino2 di Novara (Davide Zanchi), Apharm, Spig Holding.

Tutto ciò per preparare l’evento di riapertura della rinnovatissima biblioteca a fine agosto”.