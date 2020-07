Arona ladro di biciclette arrestato dai Carabineri

Nel pomeriggio di domenica 13 luglio, i Carabinieri della Stazione di Arona hanno tratto in arresto B.K., tunisino, classe 1997, irregolare sul territorio nazionale, pregiudicato, poiché resosi responsabile di furto in abitazione.

La dinamica

L’uomo, infatti, poco prima, accompagnato da un complice, aveva scavalcato la recinzione di una abitazione situata ad Arona, in viale Baracca, sottraendo dal cortile interno una mountain bike, per poi darsi velocemente alla fuga in direzione della locale Stazione ferroviaria. I Carabinieri, tuttavia, anche grazie alla tempestiva segnalazione del proprietario della bicicletta che aveva scorto la scena, avviavano immediatamente le ricerche dei due soggetti, individuandoli proprio in piazza Duca d’Aosta: a questo punto, mentre il primo, scorta la pattuglia, riusciva a far perdere le proprie tracce, l’altro – che stava ancora conducendo a mano la bicicletta rubata – veniva bloccato dai militari e successivamente dichiarato in arresto.

L’arresto è stato convalidato nella giornata di ieri presso il Tribunale di Verbania ed all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di residenza.