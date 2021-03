Arona le Frecce Tricolori slittano all’autunno

A causa della perdurante situazione di emergenza sanitaria, non sarà possibile svolgere la manifestazione prevista per il prossimo 23 maggio.

Lo slittamento

Per questo motivo, l’On Alberto Gusmeroli ha incontrato il Presidente dell’AECI Arch.

Giuseppe Leoni e il Direttore Generale Gianpaolo Miniscalco.

Dall’incontro è emerso che, qualora le prescrizioni sanitarie lo consentiranno, la manifestazione verrà riprogrammata nel periodo compreso tra i mesi di settembre e novembre 2021.

E’ altresì stata data rassicurazione circa la previsione della manifestazione Aronairshow del Lago Maggiore nell’anno 2022.

“Si ringraziano sin d’ora l’Aeroclub d’Italia e l’Aeronautica Militare Italiana per l’onore e la disponibilità a consentirci di ospitare nella nostra Città per la terza volta una manifestazione aerea con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori non appena la situazione pandemica lo consentirà”.