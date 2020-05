Arona le sarte creano mascherine anche per i bimbi dopo la distribuzione già portata a termine di quelle per gli adulti.

Maschere per i bambini

Anche i bimbi al di sopra dei 6 anni devono portare le mascherine quando si trovano in luoghi chiusi aperti al pubblico o comunque a contatto ravvicinato con altre persone. Complice l’avanzo di tessuto e di elastici, le sartine aronesi si sono messe all’opera. Dopo aver confezionato e distribuito quelle per gli adulti, a breve saranno disponibili anche per i più piccoli.

Così l’assessore Chiara Autunno

“Come gli adulti anche i bambini di età superiore ai 6 anni devono indossare le mascherine e anche per far fronte a questa necessità, ci siamo rivolti alle sartine. Alcune di loro mi hanno contattata offrendosi di confezionarne alcune che metteremo a disposizione di chi ne farà richiesta. Anche questa volta devo ringraziare queste splendide persone che mettono tempo ed energia a servizio di tutti noi”.