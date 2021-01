Arona l’ex Itis sarà finalmente demolito

Sarà abbattuto lo stabile dell’ex Itis. A darne notizia l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli.

Ex Itis addio

L’edificio, abbandonato da venti anni, aveva ospitato prima la scuola aronese, poi un supermercato e una palestra. Da tempo però risulta abbandonato e in più riprese è stato necessario chiudere gli accessi perché diventato luogo di bivacco.

Al suo posto villette e palazzine

“Finalmente l’Ex Itis sarà abbattuto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli – Verranno realizzate quattro villette e due caseggiati non alti, moderni e con aree verdi. A carico della proprietà e quindi a favore del comune saranno realizzati una cinquantina di parcheggi pubblici gratuiti, metà verso la scuola media e metà verso la scuola Enaip”.

Opere anche in zona

Sempre a carico del privato “l’intera illuminazione a Led di via XX Settembre e via Monte Cervino; i marciapiedi di via Monte rosa e via monte Cervino e la pista ciclabile che unisce la via monte rosa con via XX settembre parte di una futura pista ciclabile che da via San Luigi dovrà unire proprio la via San Luigi a via XX settembre. Un mostro scompare e tutta una zona viene riqualificata”.