Arona luci a led in tutto corso Europa

Al via il rifacimento delle luci a led per tutto corso Europa. Ad annunciarlo l’assessore al bilancio e lavori pubblici Alberto Gusmeroli.

Nuova illuminazione

“Sono cominciati martedì 6 i lavori che permetteranno di avere illuminata sia la parte pedonale che ciclabile, mentre a fine novembre partirà la realizzazione della nuova illuminazione dei giardini, lungo lago di nassiryia e Corso Repubblica. Tanti obiettivi, nuove sfide e nuovi miglioramenti della nostra bellissima Arona, sempre pensando che quasi tutto è possibile>. E’ fitto il calendario di riunioni della nuova giunta: <Ho suddiviso le opere del programma elettorale, dei desiderata del nostro Sindaco Federico Monti e le spese ripetitive sul quinquennio 2020-2025. Marciapiedi, asfaltature, opere una tantum, manutenzioni, campagna allacciamenti fognari e riqualificazione di spiagge e aree da riqualificare. Ma abbiamo visto anche molti piccoli interventi, mentre le segnalazioni dai cittadini cerchiamo da sempre di intervenire in tempo reale. Chiaramente il tutto con un occhio alla determinazione delle fonti di finanziamento delle opere, il mantenimento dell’equilibrio di Bilancio e la revisione dei capitoli per finanziare gli aiuti del Piano Marshall a favore delle famiglie in difficoltà>.