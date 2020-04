Arona mappatura digitale di positivi e osservati

Arona è la prima cittadina del Piemonte a dotarsi di un modello informatico messo a disposizione dalla Ulab Srl di Milano.

Arona mappatura digitale

A spiegare il funzionamento è il sindaco Alberto Gusmeroli: <A inizio emergenza avevamo portato al Coc una grandissima cartina delle città che era presente all’ufficio tecnico. Qui abbiamo inziato a cerchia di rosso i casi positivi, in giallo gli osservati, in verde coloro vicino agli osservati e via dicendo. Man mano che la situazione si sviluppava e con il crescendo, soprattutto, del numero di osservati ci siamo resi conto che avremmo dovuto passare a un altro sistema. Così ci siamo informati ed ora utilizziamo un programma di geolocalizzazione dei casi. In questo modo possiamo, ad esempio, sapere in che via abita un positivo, che età ha, che lavoro fa e altre informazioni utili. In questo caso usiamo il sistema per il Coronavirus ma potenzialmente si potrà usare per qualsiasi altra emergenza. Chiaramente nessuno segue nessuno: non è un programma da 007. Ci fornisce solo informazioni utili su di una mappa virtuale>.