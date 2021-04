Arona Mauro Bennati muore al Centro Molinari dove era volontario

E’ morto proprio nel posto che più amava: il centro Molinari dove era instancabile volontario.

Mauro Bennati

Si è spento venerdì 9 all’età di 67 anni l’aronese Mauro Bennati. “Era persona buona e disponibile – lo ricordano i volontari del centro – Sempre presente per aiutare le persone in difficoltà e accoglierle con un sorriso. Il Molinari era la sua seconda casa: ogni giorno dal mattino presto era in segreteria, riceveva e smistava le telefonate di chi chiedeva aiuto, aiutava i volontari che raccolgono i prodotti freschi donati da un supermercato e collaborava nella sistemazione dei pacchi del Banco Alimentare. Tutti noi volontari lo piangiamo e lo ringraziamo per la sua capacità di capire ed operare nel silenzio e nella mitezza. Ci mancherà, ma siamo certi che dal cielo ci aiuterà a continuare nell’impegno verso i più poveri. Grazie, Mauro”.

