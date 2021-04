Arona medici di base “vaccinatori” al Centro Prelievi

Lunedì 12 aprile è stato attivato presso il Centro Prelievi dell’Asl NO di Arona in via Fogliotti, un nuovo ambulatorio vaccinale gestito dai Medici di Medicina Generale, satellite del Centro Vaccinale ASL attivo al Palagreen.

I medici vaccinatori

La città di Arona e il circondario, oltre alla sede principale individuata al Palagreen, potranno usufruire di un nuovo punto vaccinale presso il Centro Prelievi del Presidio Sanitario Territoriale di Arona.

Qui si potranno vaccinare tutti i residenti del territorio, indipendentemente dal medico presente in turno. La Casa della Salute di Arona diventa un grande ambulatorio dei Medici di Medicina Generale dove si potrà vaccinare chiunque rientra nelle categorie assegnate (per il momento 70-79 anni e 60-69 anni che hanno fatto la preadesione sul sistema regionale), in sicurezza, celerità e con gli spazi adeguati. I medici turneranno da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00, mentre il sabato e domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

C’è infine il supporto del volontariato (Volontari AVO) per l’accoglienza degli utenti.