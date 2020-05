Arona mega progetto di illuminazione pubblica “spento” da documenti falsi

E’ stata denunciata la ditta che aveva vinto la gara per rifare tutta l’illuminazione in città.

Illuminazione pubblica

A darne notizia e a illustrare il “piano B” il sindaco Alberto Gusmeroli durante l’ultimo consiglio comunale. “L’impegno economico era molto grande perché le luci sono vecchie – ha spiegato il primo cittadino – Abbiamo dunque lanciato la gara che è stata vinta da un’azienda che però aveva presentato dei documenti falsi: quindi abbiamo incassato le fideiussioni e sono stati denunciati essendo reato. A quel punto è entrato in gioco il secondo in classifica che però non era strutturato per un impegno così importante e quindi ha fatto di tutto per rinunciare. Poi c’è stato il covid: siccome siamo persone dotate di un minimo di buon senso e oculatezza, dato che mancheranno tante entrate e la città ha bisogno di avere soldi da investire, abbiamo deciso di spostare l’investimento cambiando la modalità”.

Il nuovo progetto

“Sui 2 milioni di euro, che era il totale del progetto, noi ora mettiamo subito a bilancio 500mila euro: faremo interventi in zone buie come in corso Europa, ai giardini pubblici e corso Repubblica. Successivamente faremo una serie di interventi in giro per la città dove mancano lampioni: poi rilanceremo la gara in modo diverso. Chi partecipa alla gara di sostituzione lampioni a led si terrà il risparmio. Quindi l’operazione non cambia ma viene solo diluita nel tempo. Questo ci permette di tenere in equilibrio il bilancio e anche di stare vicino ai nostri concittadini in questo periodo”.