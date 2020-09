Arona “Mi è arrivata da pagare una bolletta da 0,01 euro”

“Mi è arrivata da pagare una bolletta del gas da 0.01 euro: assurdo”.

Il racconto

L’aronese Angela Cogliati, nei giorni scorsi, si è vista recapitare una bolletta alquanto insolita. La donna aveva deciso di cambiare gestore per quanto riguarda la fornitura di gas e così ha ricevuto l’ultimo saldo da pagare. “Quando ho aperto la busta non ci voleva credere – racconta – Un centesimo! Avrebbero fatto più bella figura con la dicitura “Non risulta nulla da pagare” come spesso accade. Chiaramente io sono andata a saldare il mio debito della “bolletta è più cara d’Italia” e così, il centesimo, è lievito a quasi 2 euro per le spese”.