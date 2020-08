Arona motociclista non si ferma dopo un incidente: rintracciato dalla Polizia

Non si ferma dopo l’incidente lungo la strada che da Borgomanero conduce ad Arona. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Non si ferma dopo l’incidente

Nei giorni scorsi la Polstrada si è lanciata all’inseguimento di un motociclista che non si era fermato dopo l’incidente. Il sinistro era avvenuto lungo la strada che da Borgomanero conduce ad Arona, dopo essersi scontrato con un’auto senza riportare ferite, il centauro era salito nuovamente in sella e partito a tutto gas.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’automobilista che aveva i maggiori danni al veicolo ha avvertito subito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polstrada di Arona che sono riuscite a individuarlo.

Multato e denunciato

Una volta fermato hanno scoperto il motivo per cui l’uomo si era allontanato: aveva infatti la sola patente dell’auto, ma non quella per poter condurre una moto. Da qui la multa e la denuncia.