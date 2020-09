Arona museo all’ex macello: “Idea campata in aria”

“Un museo nell’ex Macello? Idea del tutto campata in aria: una presa in giro nei confronti dei cittadini”. L’ex assessore Matteo Polo Friz, ora in lista con Luca Brianti, si scaglia contro il progetto annunciato dall’amministrazione comunale per un’area da anni abbandonata nel centro della città.

Museo all’ex Macello

“E’ progetto totalmente privo di fondamento che pure fa parte in misura rilevante del programma della lista Gusmeroli/Monti. La sede indicata per la realizzazione del museo è infatti del tutto inadeguata e del tutto impossibilitata a esporre le opere per evidenti limiti di spazio e di conformazione inadatte a diventare sede museale”.

Sulle opere esposte Polo afferma: “Il valore delle opere oggetto della donazione e quindi il loro prestigio artistico sono infinitamente inferiori a quanto dichiarato. Per quanto mi riguarda si tratta di una presa in giro bella e buona dei cittadini aronesi, gonfiando a sproposito il valore artistico ed economico della collezione all’unico scopo di fare quello cui l’attuale sindaco e la sua giunta ci hanno abituato e cioè vuota propaganda”.

La replica di Monti

“Il Macello destinato a Museo è un recupero eccezionale di un luogo diroccato che attende da anni”. Risponde così il candidato sindaco Federico Monti nel merito dell’ex Macello. “Valorizzare la figura dell’Usellini, la sua famiglia molto importante nella storia di Arona e recuperare una struttura fatiscente di interesse storico rappresentano dei risultati e un volano turistico per la città senza pari. Un museo di arte moderna fa conoscere Arona e i suoi artisti e crescere il peso della città a beneficio di tutti”.

Luigi Sansone, esperto d’arte e marito di Fanny Usellini, parla di asserzioni destituite di ogni fondamento: “Le 370 opere donate, tele, sculture, opere su carta, sono state scelte perché si tratta principalmente di realizzazioni di artisti di chiara fama”.

