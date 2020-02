Arona Museo del futurismo al posto dell’ex macello comunale

Arona Museo del futurismo, il commento di Gusmeroli

“Lunedì abbiamo avuto a Novara un incontro importante per la definizione del quadro economico, mentre dopo una serie di incontri abbiamo definito le linee generali con la Sovrintendenza del progetto cui sta lavorando molto bene lo studio dell’Ing.Davide Picone per ristrutturare l’ex macello comunale e adibirlo a Museo del futurismo e di arte contemporanea.

Grazie alla famiglia Usellini che ha deciso di donare al Comune di Arona oltre 200 opere d’arte (quadri e sculture) dal periodo futurista in poi, Arona potrà avere una volta ristrutturato il suo Museo intitolato a “Fanny Usellini”, un’area permanente, una temporanea, un bar, un’area libri e gadget”.