Arona nido di vespe al parco giochi: pronto intervento di comune, polizia municipale e vigili del fuoco

Arona un nido di vespe ha fatto capolino questa mattina, venerdì 7 agosto 2020, su una giostra del parco giochi cittadino.

Arona nido di vespe



La presenza di un nido di vespe ha animato la mattina al parco giochi di Arona. Gli insetti avevano trovato casa in cima a uno scivolo in plastica. Un tecnico comunale accompagnato da un agente di polizia municipale ha chiuso il gioco in attesa dell’arrivo dei pompieri.



Di lì a poco il personale dei vigili del Fuoco di Arona ha rimosso con cautela il nido e così la giostra è tornata fruibile per i tanti bambini.