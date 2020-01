Arona nuovo parcheggio da 52 stalli in via Monterosa. Ieri è stato fatto il sopralluogo di inizio lavori.

“Ieri abbiamo fatto un sopralluogo al terreno di via Monterosa dove sono iniziati i lavori del nuovo parcheggio delle scuole medie – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli – A fine aprile se non abbiamo intoppi saranno inaugurati i 52 nuovi stalli gratuiti che serviranno a tutta la zona spesso congestionata o in carenza di stalli”.