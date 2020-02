Arona ospita la partenza del Gran Premio Parco Valentino

Questa mattina presso il Palazzo della Regione Piemonte, il Sindaco On. Alberto Gusmeroli, con il Vice Sindaco Federico Monti e l’Assessore alla Cultura e al Turismo Dott.ssa Chiara Autunno, hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione della 6° edizione del Gran Premio Parco Valentino.

Gran Premio Parco Valentino

Si tratta di un evento di caratura internazionale, che si inserisce nel calendario eventi di Milano Monza Motor Show e toccherà le location più suggestive delle due regioni.

La partenza della 6° edizione del Tour Piemonte-Lombardia del Gran Premio Parco Valentino, in programma per il prossimo 21 giugno, sarà ospitata dalla nostra Città.

Il Sindaco Gusmeroli commenta “Siamo estremamente onorati e orgogliosi di poterne prendere parte a questo grande gioco di squadra, in cui una manifestazione storica come il Gran Premio Parco Valentino, toccherà la nostra Città, abbracciando in qualche modo tutto il Lago Maggiore, permettendole di avere la visibilità che merita fra le bellezze della nostra cara Italia. Sarà l’occasione per ammirare delle automobili che hanno fatto la storia del nostro Paese, immersi in un contesto naturale lacustre unico”.

La sfilata partirà dalla nostra Città alle ore 10.00 e si snoderà lungo le strade che conducono fino al Castello di Novara. Da lì le supercar proseguiranno alla volta di Monza, per concludersi presso la pista parabolica del circuito per una indimenticabile passerella nel tempio della velocità.