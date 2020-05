Arona, Pd: “Pessima situazione igienica in città”

Arona il Partito democratico attacca l’amministrazione sulla gestione della pulizia in città.

Situazione igienica definita “Pessima”

“In un periodo di estrema emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo in questi mesi a causa del COVID-19 e in cui l’igiene e la sanificazione sono diventate essenziali per la nostra vita, apprendiamo sconcertati della pessima situazione igienica in cui versa Arona nelle ultime settimane.

Sono, infatti, visibili nei vari angoli delle nostre città svariati cestini dei rifiuti stracolmi di immondizia che diventano così un’allettante attrazione per i corvi che aleggiano indisturbati nella nostra città. Oltre a questo, si sono visti anche molti marciapiedi ricoperti di deiezioni di animali e sacchetti contenenti tali escrementi lasciati abbandonati ovunque, addirittura sui muretti delle abitazioni.

Certamente il senso di responsabilità e civiltà di ciascuno di noi fa la differenza ma, purtroppo, è evidente che all’attuale amministrazione comunale sia sfuggito il controllo della situazione in città”.

I solleciti all’amministrazione

“È chiaramente mancata ai cittadini la garanzia di una condizione di tutela igienico-sanitaria che dovrebbe sempre essere mantenuta, soprattutto in questo delicato momento di emergenza sanitaria ove qualsiasi comportamento è determinante per la nostra esistenza.

Riteniamo quindi opportuno sollecitare l’attuale amministrazione a prendere atto della situazione descritta al fine di porgere rimedio e non far più ripetere tali episodi”.