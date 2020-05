Arona piattaforma ecologica riaperta al pubblico

Ha riaperto i battenti al pubblico la piattaforma ecologica gestita dal Medio Novarese Ambiente, quindi potrà essere espletata l’attività di conferimento di tutti i generi di rifiuti, il verde gli ingombranti.

Arona piattaforma ecologica aperta

“E’ molto importante attenersi alle disposizioni per garantire a noi tutti e agli operatori la massima sicurezza, considerato il momento” afferma il vicesindaco Federico Monti.

“Colgo l’occasione per chiedere a chi avesse delle difficoltà di qualsiasi genere nel dovere smaltire dei rifiuti di non abbandonare per strada o nei cestini sacchetti di qualsiasi natura ma di andare in piattaforma perché è assolutamente gratuita: aiutateci a rispettare l’ambiente e le persone”.