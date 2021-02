Arona prosegue l’operazione Lago Pulito

L’operazione “Lago pulito” promossa dall’amministra comunale prosegue. Ad aggiornare, come sempre, l’assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli.

Così Gusmeroli

“Intorno al 15 febbraio iniziano i lavori per il rifacimento di un tratto fognario di 90 metri in via Monte Grappa, verrà quasi certamente chiusa la strada al transito, tranne per i residenti. Tra il 15 e il 19 febbraio verrà effettuato un’ulteriore verifica nel condotto che dall’ex Benetton in Corso Repubblica va alla Foce e verso via Paleocapa per verificare eventuali problemi o scarichi anomali. La prossima settimana verrà riparata una condotta fognaria in via Monfalcone successivamente verranno rifatte le analisi del Rio. Sono partite poi tutte le lettere/ordinanze di allaccio per i 51 immobili che devono allacciarsi alla rete fognaria”.

Il Torrente Vevera

“Per quanto riguarda il torrente Vevera nella zona Sacro Cuore verrà controllato uno scarico di un troppo pieno di acque spa. Stiamo effettuando dei controlli su alcune case sul corso del Rio e abbiamo scritto al comune di Dormelletto per la verifica di alcuni insediamenti. Verrà infine effettuato un controllo da parte di acque spa sulla via Montrigiasco a Dagnente”.

La prossima settimana saranno pronti i progetti, per essere deliberati dalla giunta, di prolungamento a lago degli scarichi di acque bianche in punta vevera e del dragaggio della Darsena.