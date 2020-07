Arona riconosciuto “Comune Ciclabile”

La cerimonia si svolgerà il 14 luglio alle ore 17.45 a Torre del Cerano.

Arona “Comune Ciclabile”

“Con grande orgoglio vi informiamo che ad Arona è stato riconosciuto l’ambìto titolo di “ComuneCiclabile”. L’ambìto riconoscimento ripaga dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile a lago, del tratto Mercurago/Montenero, dei limiti di velocità imposti in città e dei progetti in corso di studio per rendere sempre più Arona friendly per le biciclette” annuncia il sindaco Alberto Gusmeroli.

Riconoscimento che si aggiunge alla Bandiera Blu

“Questo prestigioso riconoscimento va ad aggiungersi a quello non meno importante della Bandiera Blu per la spiaggia delle Rocchette, conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici, le attività ambientali del Comune: raccolta differenziata, pedonalizzazioni, allacci fognari.

Arona è anche Bandiera Arancione, un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano (TCI) ai piccoli comuni dell’entroterra italiano (massimo 15.000 abitanti) che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza turistica di qualità”.