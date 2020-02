Arona rotonda intitolata ai vigili del fuoco caduti su proposta del Conapo.

Intitolazione rotonda

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 9 nella seduta del 22 gennaio 2019, ha accolto la proposta della Segreteria Provinciale CONAPO (sindacato autonomo Vigile del Fuoco) di ricordare il sacrificio dei molti Vigili del Fuoco che hanno perso la vita durante attività operative di soccorso, intitolando una via, piazza o rotatoria alla loro memoria.

Completato l’iter autorizzativo previsto, il sindaco è lieto di annunciare la cerimonia di intitolazione della rotatoria compresa tra Corso Liberazione, via Matteotti e via Roma, alla memoria dei “caduti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, in programma per sabato 15 febbraio alle ore 11.00.