Arona rotonda viale Baracca – via Milano: ci siamo

E’ ormai in dirittura di arrivo un progetto atteso da anni. E’ infatti in corso di progettazione la nuova rotatoria di viale Baracca e viale Milano ma, per realizzarla, occorre acquisire porzioni di terremo che sono utili per fare anche lo skate park.

Nuova rotonda

Il costo di questa operazione, circa 90mila euro, ha sollevato le critiche del consigliere di opposizione Antonio Muscarà che l’ha giudicato troppo dispendioso. A spiegare la situazione il sindaco Alberto Gusmeroli che ha specificato: <Abbiamo concordato la cifra con Eni che all’inizio voleva molto di più e l’abbiamo portata a 86mila con bonifica già fatta. Sappiate che Eni ha speso tantissimo per bonificare: lì c’era un distributore di benzina con cambio gomme e tutto è stato interrato. La bonifica è stata molto significativa: più scavavano più trovavano roba. Ora livelleranno tutto e noi compriamo. L’Eni ha ritardato i lavori perchè continuava a trovare cose sotto al terreno e poi c’è stata l’epidemia. Conto che i lavori possano iniziare a fine anno: lì ci sarà quindi la rotonda e l’imbocco della pista ciclabile.