Arona ruba bancomat e preleva 10mila euro: beccato

E’ in corso di svolgimento al tribunale di Verbania, il processo per due spaccate con furto e successivo utilizzo indebito delle carte di credito sottratte, avvenute ad Arona a giugno e a luglio del 2022.

Il processo

A giudizio un 36enne di origine albanese residente a Oleggio, che tramite il suo legale ha scelto il rito abbreviato e nei cui confronti la pubblica accusa, al termine della requisitoria, ha chiesto la condanna a due anni e mezzo di reclusione. Il giudice ha rinviato per repliche e sentenza.

In entrambi in casi l’albanese, così è emerso in aula, avrebbe rubato i portafogli lasciati incustoditi dai rispettivi proprietari da due furgoncini che erano stati parcheggiati, in sosta. Nel primo caso avrebbe portato via uno zainetto, presa la tessera bancomat e speso poco meno di 150 euro tra supermercato, tabaccheria e negozio di abbigliamento.

Più “ricco”, invece, il secondo colpo effettuato con le stesse modalità: avrebbe poi prelevato ben 10mila euro, ovvero il massimo consentito dalla banca, a colpi di 150 euro. Dopo le denunce, le indagini avevano consentito agli inquirenti di risalire in breve tempo alle generalità del ladro. Che ora si trova a processo per i due episodi di furto e per altrettanti utilizzi indebiti di carte di credito. Dura la richiesta da parte del pm (2 anni e 6 mesi). In caso di condanna la scelta dell’abbreviato consentirà all’albanese di usufruire lo sconto di un terzo di pena.