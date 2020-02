Arona saluta Fiodor: folla al funerale del bancario

Sono stati numerosissimi gli amici, i parenti e i semplici conoscenti che nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio hanno voluto essere presenti all’interno della chiesa parrocchiale di San Giorgio di Mercurago per partecipare al suo funerale. All’anagrafe il suo nome era Fiorfranco Bacchetta, ma tutti in città e fuori da Arona lo conoscevano con il nome di «Fiodor». Un soprannome nato nel periodo dell’infanzia e dal quale non si era mai separato.

Arona saluta Fiodor

Ad Arona e nel circondario tutti lo ricordano soprattutto per la sua lunghissima carriera nella filiale della Banca Popolare di Novara, ora Banco Bpm, di via Matteotti. “Fiodor è stato una vera e propria colonna della nostra banca – dice il collega Pietro Lucchetta – è arrivato qui in filiale nel 1981 e da allora ha sempre gestito il settore dei mutui, facendo lo “sviluppatore”, occupandosi cioè soprattutto dell’acquisizione di nuovi clienti. Tutti lo ricordano come una persona estremamente umana e disponibile, che sapeva parlare con le persone e metterle a proprio agio. Dalla sua scrivania, a pochi metri dalla mia, ha incontrato per quasi 40 anni i clienti privati della banca, cercando sempre di andare incontro per quanto possibile alle esigenze di tutti”.

