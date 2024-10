Arona saluta lo storico commerciante Mario Vesco

L'uomo aveva 97 anni e fu il primo a portare gli elettrodomestici ad Arona nel dopoguerra.

Mario Vesco

Se n'è andato a 97 anni una delle ultime figure storiche aronesi: Mario Vesco. L'uomo è ricordato da tutti per i negozi di elettrodomestici in città: prima in via Mazzini, poi in via Paleocapa e in via Matteotti fino all'anno 2000.

Sebbene negli anni 80 e 90 abbia sviluppato maggiormente l'attività commerciale, fino all'ultimo ha continuato ad occuparsi di piccoli impianti elettrici domestici e a riparazioni di elettrodomestici di ogni tipo.

Vesco era stato insignito dei titoli di Maestro del Commercio, Maestro dell'artigianato, Maestro d'opera e d'esperienza dalle categorie professionali di riferimento. Ma anche la città di Arona aveva voluto attribuirgli un encomio: "Riempito d’orgoglio - recitava la motivazione enunciata dal sindaco Alberto Gusmeroli nel 2017 - per poter annoverare fra i nostri cittadini una persona che ha meritato l’attestato di maestro d’opera ed esperienza, conferito dal Consiglio dei Maestri d’Opera d’Esperienza, per la comprovata professionalità dimostrata in 48 anni di attività nel settore artigianale e per essersi distinto per la serietà e l’impegno profuso, che rappresenta un modello di riferimento per le nuove generazioni di artigiani e piccoli imprenditori locali, io, Alberto Gusmeroli, in qualità di sindaco, a nome della Comunità Aronese, voglio conferire a Mario Vesco l’Encomio della Città di Arona".

Immagine di Damiano Malgaroli