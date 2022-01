Arona saluta lo storico panettiere Carlo Cocchi

Lutto

Aveva 82 anni.

E' mancato all'età di 82 anni il decano dei panettieri aronesi: Carlo Cocchi. Figura molto nota in città, la famiglia ha posseduto ben tre panetterie.

Il racconto della moglie Maria

"Mio marito - racconta commossa la moglie Maria - era nato ad Arona il 17 novembre del 1939. In pratica nella sua vita ha sempre fatto il panettiere: dall'età di 13 anni fino a 61 anni. Era stato anche nominato Cavaliere del Lavoro. Come famiglia avevano la storica panetteria di corso Cavour che è stata aperta per circa 35 anni, poi una in via Fratelli Bandiera e una in via Torino gestita poi da nostro figlio. Penso che quella sul corso fosse una delle prime panetteria di Arona.

Oltre al lavoro, nel tempo libero, gli piaceva andare a funghi, era socio della sezione aronese degli Alpini e poi era un vero e proprio tuttofare. E' stato un bravissimo papà di tre figli (Marco, Davide e Angelo) e nonno di due nipoti (Andrea e Alice) nonché un ottimo marito: tutti lo adoravano".