Arona saluta Tommaso Marino, vinto dal Covid

“Non mi ha lasciato un Amico ma un fratello, una persona con cui ho condiviso tantissime gioie e fatiche in questi undici anni ad amministrare con tanti amici la città”. Così il vicesindaco Alberto Gusmeroli nel ricordare l’ex presidente del consiglio comunale aronese Tommaso Marino mancato oggi.

Il ricordo di Gusmeroli

“Tommaso Marino era una grande persona, molte le volte in questi ultimi mesi in cui mi aiutava gratuitamente sui cantieri. Ultimamente eravamo, “tra una ruspa e l’altra” inscindibili, c’era sempre alla riunione del lunedì e l’ultima foto proprio insieme in Rocca… proprio quella Rocca che anche grazie al suo aiuto, oggi tutti noi ne godiamo la spettacolarità del Parco.

Quella Rocca che amava tantissimo e a cui ha dedicato tantissimo impegno, energia e cuore dal 2011 ad oggi.

È stato ARONESE dell’anno 2012 per la riapertura della Rocca con i grandissimi volontari dell’Associazione “la Rocca nel Cuore”, presente in tantissime associazioni Aronesi, anche a vendere le uova per la ricerca al freddo per ore! Instancabile nella Proloco.

Un bravissimo e amato Consigliere e Presidente del Consiglio Comunale”.

È stato un Impresario edile di quelli che guardavano alla grande qualità del risultato e ancora adesso i suoi clienti lo ricordano per la capacità e professionalità”.

“Non ti dico solo che mi mancherai perché con me, con noi, ci sarai sempre, ogni volta che verremo in Rocca sicuramente tanto di te, mi e ci accompagnerà e ora sono sicuro, sei in Rocca! Ciao Tom”.